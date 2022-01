Vaccini ai bimbi, spinta alla campagna: dal 3 gennaio si prenota anche sul portale

Si spinge sul pedale dell'acceleratore per la campagna vaccinale pediatrica, rivolta a bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. E ciò in vista del ritorno fra i banchi che coinciderà, con ogni probabilità, con il picco di contagi causati dalla nuova variante del virus, Omicron. Anche per questo, per facilitare la vita ai genitori e agli eventuali indecisi, a partire da domani, 3 gennaio, le famiglie potranno prenotare il vaccino anti-

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati