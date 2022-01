Covid, sono 40mila le dosi di vaccino somministrate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Open day il 6 gennaio

La campagna vaccinale in età pediatrica procede a ritmo spedito. La Puglia mantiene il primato italiano quale regione virtuosa per numero di somministrazioni e sale sul gradino più alto prima della Lombardia.

I numeri della campagna vaccinale

Il trend registrato ieri, 3 gennaio con l'apertura delle prenotazioni delle dosi per i bambini tra i 5 e gli 11 anni (in sole tre ore circa 2mila prenotazioni) è stato confermato dalle inoculazoni: superate in Puglia le 40mila somministrazioni di vaccino anti Covid nella fascia pediatrica 5-11 anni, per una copertura del 16,69%, la più elevata in Italia, seconda la Lombardia con il 14,08%.

Solamente in provincia di Bari sono arrivate a quota 16.207 le inoculazioni in favore dei bambini, la Asl - attraverso il sistema della prenotazione - ha messo a disposizione in tutti gli hub attivi sul territorio più di 20mila posti dedicati in modo tale da incrementare il più possibile la copertura dei più piccoli, in vista della riapertura delle scuole.

Open day nel giorno dell'Epifania

Intanto la Asl Lecce ha organizzato per giovedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, due open day con tanto di clown, animazione e dolci sorprese, per la vaccinazione antiCovid (prima dose) dei bambini e delle bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.



A Lecce nell'Hub vaccinale all'interno del Museo Sigismondo Castromediano (Viale Gallipoli) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.



A Tricase nella struttura Ex Acait (Via L. Da Vinci) dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

In ciascuna sede verranno somministrate, tra mattina e pomeriggio, 500 dosi di vaccino.



Per la somministrazione - per cui non occorre prenotazione - è necessario presentare il modulo di consenso informato compilato e firmato da entrambi i genitori, tutori o affidatari.

I minori possono essere accompagnati anche da soggetti terzi purché con delega sottoscritta da parte di entrambi i genitori/tutori/affidatari.

Qui disponibili i moduli:

https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/bambini-da-5-a-11-anni