Puglia, sfiorati i 4mila positivi. Cambia il piano per accelerare sulle terze dosi

La pandemia non dà tregua nemmeno alla Puglia, mentre le terze dosi viaggiano a rilento. Ieri i nuovi casi registrati sono stati 257, l'1,26% dei 20.242 test giornalieri, così distribuiti: 50 in provincia di Bari, 15 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 34 nella provincia di Brindisi, 60 in quella di Foggia, 44 nel Leccese e 57 in provincia di Taranto. Delle quasi 4mila persone colpite dal Covid (esattamente sono 3.946) 153 sono ricoverate...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati