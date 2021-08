Puglia, 327 nuovi casi covid registrati in Regione. Bat e Bari le province più colpite

Sono 14.924 i test covid effettuati in 24 ore in Puglia e 327 i nuovi contagi da virus individuati in tutta la Regione. Due invece le persone decedute. Sale in maniera vertiginosa il numero dei positivi nella provincia della Bat, Barletta-Andria-Trani che raggiunge quota 113 seguita dalla provincia di Bari con 101 casi. La provincia di Lecce registra 50 nuovi contagi, quella di Taranto 22, mentre la provincia di Foggia 19 e quella Brindisi 15. Due i positivi provenienti da fuori regione e per cinque contagiati l'attribuzione della residenza è in via di definizione.

Sale dunque il numero degli attualmente positivi: 4.550, mentre sono 217 le persone per le quali si è reso necessario il ricovero in area non critica. Altre 25, stesso numero di ieri, si trovano in Terapia intensiva.

