Covid, 12.007 nuovi casi in sole 24 ore e 13 morti in Puglia

Sale la curva dei contagi, quadruplicati in 24 ore sebbene sia aumentato il numero dei tamponi processati in regione. Il bollettino regionale registra 13 morti e 12.007 nuovi casi su 56.169 test giornalieri con un tasso di positività del 21,4% (21,37 per l'esattezza). Con la provincia di Bari che torna ad essere la più colpita.

I numeri del bollettino



Provincia di Bari: 3.669

Provincia di Bat: 843

Provincia di Brindisi: 1.073

Provincia di Foggia: 1.534

Provincia di Lecce: 3.339

Provincia di Taranto: 1.403

Residenti fuori regione: 95

Provincia in definizione: 51

Con oltre 12mila casi registrati, gli attualmente positivi in Puglia sono 107.952. Di questi

620 sono ricoverate in area non critica e 32 quelle in terapia intensiva.