Covid, 2.813 e due decessi. Ma la zona gialla sempre più vicina. Sale al 16% l'occupazione dei posti letto

Il monitoraggio domenicale fa scendere la curva dei contagi in Puglia: cala il numero dei tamponi, 39.642 quelli processati che fanno registrare 2.813 nuovi casi e due decessi. Numeri molto distanti da quelli deglu ultimi giorni. Intanto i dati settimanali sui casi covid non lasciano ben sperare: l'occupazione dei posti letto nelle aree mediche degli ospedali pugliesi ha superato la soglia limite, regge invece quella delle terapie intensive.

I nuovi casi suddivisi per provincia



Provincia di Bari: 1.571

Provincia di Bat: 97

Provincia di Brindisi: 56

Provincia di Foggia: 313

Provincia di Lecce: 620

Provincia di Taranto: 123

Residenti fuori regione: 17

Provincia in definizione: 16



Le persone attualmente positive sono 64.281, di queste 444 ricoverate in area non critica e 45 quelle ricoverate in terapia intensiva.



L'andamento settimanale dei contagi

L'occupazione dei posti letto nei reparti pugliesi di Medicina Covid ha superato la soglia massima del 15%, uno dei parametri che decreta il passaggio in zona gialla. Attualmente, secondo i dati Agenas, il tasso di occupazione è al 16%, aumentano anche i pazienti nelle terapie intensive: la percentuale di occupazione è passata dal 7 all'8%, il tetto massimo è stabilito al 10%.

Dal 2 all'8 gennaio, in Puglia si è passati dal 10 al 16% di occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina.