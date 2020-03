Balzo dei casi positivi: 152 in tutta la Puglia. Crescono i controlli: tamponi oltre quota mille. I guariti ora sono 25

Sono 152 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati oggi (27 marzo) in Puglia. In tutto le infezioni salgono a 1.334. È quanto riferisce il bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.042 test per l'infezione.

I nuovi casi sono così suddivisi:

57 nella Provincia di Bari;

7 nella Provincia Bat;

3 nella Provincia di Brindisi;

20 nella Provincia di Foggia;

38 nella Provincia di Lecce;

4 nella Provincia di Taranto;

3 fuori regione

20 non attribuiti.



Sono stati registrati 4 decessi, 1 a Foggia, 1 a Taranto, 1 a Brindisi, 1 a Lecce.

Salgono anche i pazienti guariti: 25 in tutto.





Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 10.233 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.334, così divisi:



444 nella Provincia di Bari;

92 nella Provincia di Bat;

125 nella Provincia di Brindisi;

325 nella Provincia di Foggia;

215 nella Provincia di Lecce;

78 nella Provincia di Taranto;

17 attribuiti a residenti fuori regione;

38 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

