Covid, sale il tasso di positività: 1,12%. In 24 ore registrati 138 nuovi casi e quattro morti

Torna a salire il tasso di positività secondo i dati della Regione Puglia. Il bollettino di oggi segnala 138 casi su oltre 12mila tamponi e il tasso di positività pari all'1,12%. Quattro i decessi.

Tutti i numeri del bollettino regionale

Oggi in Puglia sono stati registrati 138 casi su 12.280 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,12%. Quattro i decessi. I nuovi positivi sono 41 nel Leccese, 33 nella provincia Bat, 22 in provincia di Bari, 20 nel Foggiano, 16 nel Brindisino, 8 nel Tarantino; 2 residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.585.305 test e sono 3.024 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 267.705 e sono 257.909 i pazienti guariti.