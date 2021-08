Covid, sale il numero dei positivi in Puglia: 347 in 24 ore, 90 nella Bat. Due decessi

Altri due morti, nelle ultime 24 ore in Puglia e 347 nuovi casi di Covid su 14.160 test effettuati. Il maggior numero di nuovi positivi è stato riscontrato nella provincia della Bat (Barletta-Andria-Trani) con 90 casi. Segue la provincia di Lecce con 87 nuovi contagi. Quindi Bari 54, Brindisi con 42, Foggia con 39 e Taranto con 26 nuovi contagi. Dodici i positivi residenti fuori regione e tre i casi la cui provenienza è ancora in via di definizione.

Gli attualmente positivi in Puglia salgono a 4.479. Di questi, 22 sono in terapia intensiva, mentre 156 sono i pazienti ricoverati in reparti ospedalieri di area cosiddetta “non critica”. Con i due morti di oggi, sale a 6.690 il bilancio delle vittime di questa pandemia per la nostra regione.

