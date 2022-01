Nuova impennata del virus, contagi triplicati in 24 ore. Torna a salire il tasso di positività

Torna a salire la curva dei contagi da covid in Puglia: per il bollettino quotidiano della Regione Puglia i casi sono 9.757 su 75.448 test effettuati con un tasso di positività del 12,93%. Torna a salire anche il numero degli attualmente positivi poiché nel conteggio regionale sono stati inseriti i 14.647 casi rilevati attraverso i test effettuati dalla rete delle farmacie pugliesi dallo scorso 1 gennaio (dal 1 gennaio 2022, secondo le nuove regole entrate in vigore, il conteggio comprende i casi diagnosticati a seguito dei test antigenici rapidi effettuati nelle farmacie e registrati nel sistema informativo della Regione).

APPROFONDIMENTI REGIONE Covid, terapie intensive e reparti di medicina: superate le soglie di... LA NOVITA' Omicron, arriva il nuovo tampone molecolare che permette di...

Covid, terapie intensive e reparti di medicina: superate le soglie di occupazione dei posti letto. Puglia in bilico tra zona bianca e gialla

I casi suddivisi per provincia



Provincia di Bari: 8.631

Provincia di Bat: 2.807

Provincia di Brindisi: 2.601

Provincia di Foggia: 3.111

Provincia di Lecce: 3.872

Provincia di Taranto: 3.103

Residenti fuori regione: 194

Provincia in definizione: 87



Sale così il numero degli attualmente positivi che raggiunge quota 84.659, di questi 530

sono ricoverati in area non critica e 56 in terapia intensiva.