Covid, raddoppiano i casi in un giorno: 5 morti

Sono 810 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 4.729 test giornalieri registrati, con una incidenza del 17,1%, valore più che raddoppiato rispetto al 6,4 % di ieri. Sono cinque le persone decedute. 12.426 è il numero delle persone attualmente positive, 178 (ieri 183) sono ricoverate in area non critica e 8 in terapia intensiva (ieri 8). I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari 232; Bat 50; Brindisi 61; Foggia 114; Lecce 239; Taranto 103. I residenti fuori regione sono 8 e 3 di provincia in definizione.

Il report settimanale: casi in calo, Lecce più colpita

Il monitoraggio settimanale invece fa emergere un calo: stando ai dati della fondazione Gimbe, nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre, si registra in Puglia una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, scesi a 428, e si evidenzia anche una diminuzione dei contagi del 24,6% rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto, è sopra media nazionale quello in area medica, pari al 7,1%, mentre è sotto media nazionale il dato relativo alle terapie intensive, pari al 2%. La provincia che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi contagi è quella di Lecce, 220 ogni 100mila residenti.