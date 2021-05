Puglia, i casi scendono ancora. Boom di guariti, 11 i decessi. Tasso di positività all'1,7%

Un altro calo notevole di nuovi casi positivi si registra oggi in Puglia a fronte di una quota inferiore di test relativa al weekend. In flessione anche i decessi. Notevole l'aumento dei guariti e decresce in modo consistente anche il numero degli attuali positivi. In calo i ricoverati. Da segnalare anche l'inversione di tendenza tra province: 2 soli casi a Bari e i 37 a Lecce, il Salento guida infatti la classifica per numero di contagi, seppur contenuti.

APPROFONDIMENTI NICOSIA AstraZeneca, a Cipro donna di 39 anni muore per una trombosi dopo la... LA RIPARTENZA Week end di movida e assembramenti, si torna nei centri storici

Il bollettino di oggi

Questo il quadro di sintesi del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione. Su 4.120 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 71 casi positivi, con un tasso di positività dell'1,7%: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia Bat, 20 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce. Due casi in provincia di Taranto e 1 caso di residente fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi casi erano 274 su 6.377 test.

Calo di ricoveri. Scendono anche i decessi

Sono stati registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 20. In tutto sono morte in Puglia 6.400 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.442.965 test. Sono 210.660 i pazienti guariti mentre ieri erano 209.640 (+1.020). I casi attualmente positivi sono 31.769 mentre ieri 32.729 (-960). I pazienti ricoverati sono 903 mentre ieri erano 933 (-30).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 248.829, così suddivisi: