Puglia, 34 decessi e 1.804 nuovi casi

Resta relativamente stabile il tasso di positività dei tamponi - con leggero rialzo - ma diminuiscono i morti: nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 13.461 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 1.804 casi positivi, il 13,4% dei test (ieri era del 12,54%). Qui il bollettino completo. Sono stati registrati 31 decessi (ieri erano stati 48): 15 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto.

La suddivisione per province

Dei casi complessivi, 530 in provincia di Bari, 379 in provincia di Foggia, 376 in provincia di Taranto, 213 in provincia di Lecce,154 in provincia di Brindisi, 149 nella provincia Bat, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.991.105 test. 152.439 sono i pazienti guariti (+1.262 rispetto a ieri). Sono invece 51.558 i casi attualmente positivi (+511 sul giorno precedente). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 209.171, mentre le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 5.174. Da tre giorni scende il numero di pazienti ricoverati (2.230 oggi, tre giorni fa erano 2.276).