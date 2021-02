Puglia, giù i nuovi casi: 681 su 9.262 test; 41 i decessi. Crolla il tasso di positività, record di guariti: 2.365 certificati in un giorno

Sono stati registrati 9.262 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 681 casi positivi: 205 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 66 nella provincia BAT, 129 in provincia di Foggia, 67 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. 12 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati ed attribuiti. Il rapporto positivi/tamponi scende di molto rispetto al trend consolidato negli ultimi giorni: oggi è pari al 7,35% (secondo miglior risultato dal 21 ottobre ad oggi).

Sono stati registrati 41 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione (qui il bollettino completo).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.387.753 test. 78.125 sono i pazienti guariti, con un balzo di 2.365 rispetto a ieri (il maggior incremento di sempre, dato comunque da ponderare in considerazione dei ritardi nella registrazione dei dati che avviene nel fine settimana). 48.560 sono i casi attualmente positivi (anche in questo caso, come fattore incoraggiante, va registrato il miglior decremento di sempre, -1.725 sul giorno precedente, e pure qui mitigando appena gli entusiasmi con i ritardi cui si faceva prima cenno a proposito dell'andamento lento nella certificazione della pandemia tra il sabato e la domenica).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 140.148, così suddivisi:

49456 nella Provincia di Bari;

14231 nella Provincia di Bat;

9420 nella Provincia di Brindisi;

27193 nella Provincia di Foggia;

11078 nella Provincia di Lecce;

18099 nella Provincia di Taranto;

547 attribuiti a residenti fuori regione;

124 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 16:37

