Puglia, nuovo crollo dei contagi: 31 da ieri. Oltre 600 i guariti. Zero nuovi casi in provincia di Taranto

Ancora un calo consistente nei nuovi contagi da Coronavirus in Puglia che oggi ha toccato un piccolo record: 31 nuovi casi su ben 2.156 test per l'infezione da Covid-19.

Numeri che non solo consolidano l'ottimo andamento dei giorni scorsi ma scendono di un altro gradino. L'incremento giornaliero sul totale è infatti dello 0,80% (ieri 1,09%), il rapporto positivi giornalieri su tamponi effettuati 1,44% (2,04% ieri). E per il secondo giorno consecutivo cala il numero degli attualmente positivi: 2919 (2933 ieri). I guariti sfondano quota 600: oggi 602 (ieri 565, +37). La performance migliore è per la provincia di Taranto dove nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi.

I nuovi 31 casi di positività sono così suddivisi:



6 nella Provincia di Bari;

4 nella Provincia Bat;

7 nella Provincia di Brindisi;

9 nella Provincia di Foggia;

4 nella Provincia di Lecce;

0 nella Provincia di Taranto.

1 caso per un residente fuori regione



Sono stati registrati 8 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 4 in provincia Foggia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 54.628 test.Sono 602 i pazienti guariti.2.919 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.912 così divisi:1.274 nella Provincia di Bari;365 nella Provincia di Bat;542 nella Provincia di Brindisi;978 nella Provincia di Foggia;470 nella Provincia di Lecce;253 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione;2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.