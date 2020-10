Puglia, nuovo record di casi: sono 590. A Bari 90 casi in una Rsa

Nuova impennata dei contagi oggi in Puglia: su 5253 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 590 casi positivi. Ieri su 5.651 tamponi erano risultate infette 485 persone.

I positivi di oggi sono così ripartiti: 234 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 176 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Lecce, 65 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 7 provincia di residenza non nota. È stato registrato un decesso in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi nella regione sono complessivamente 6.828 ed stato registrato un decesso in provincia di Taranto. 90 dei nuovi positivi sono i pazienti di una Rssa a gestione privata di Bari. Sono i dati forniti dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 523.235 test. 5.926 sono i pazienti guariti.6.828 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 13.400, così suddivisi:5.595 nella Provincia di Bari; 1.271 nella Provincia di Bat; 985 nella Provincia di Brindisi; 3.219 nella Provincia di Foggia; 1.012 nella Provincia di Lecce; 1.212 nella Provincia di Taranto; 95 attribuiti a residenti fuori regione; 11 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA