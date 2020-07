Puglia, nuova frenata del contagio: zero i casi nel bollettino

Ultimo aggiornamento: 13:44

Nuova frenata per il contagio da covid 19 in Puglia , dove - dopo i sette casi di ieri - oggi il bollettino regionale regista zero infezioni sui 753 test effettuati. Un numero che non tiene ancora conto del nuovo caso scoperto solo poche ore fa in provincia di Taranto (e di cui sarà dato conto domani) ma che comunque sembra rincuorare rispetto alla veloce risalita degli ultimi giorni, dovuta a una serie di rientri dall'estero, tenuti comunque al momento sotto controllo.Nelle ultime 24 ore bene anche il dato sui decessi, che tornano a zero. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 216.402 test. 3930 sono i pazienti guariti. 79 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.557, così suddivisi: 1.498 nella Provincia di Bari, 382 nella Provincia di Bat, 669 nella Provincia di Brindisi (un caso precedentemente attribuito nel database alla Lombardia è stato attribuito alla provincia di Brindisi), 1.171 nella Provincia di Foggia; 527 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.