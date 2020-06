Puglia, un nuovo caso in provincia di Lecce e due decessi

Ultimo aggiornamento: 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo caso di positività al covid-19 è stato registrato oggi in Puglia dove dopo un giorno di tregua tornano anche i decessi.Sono stati registrati 1.378 test per l'infezione ed è risultato positivo 1 (uno) caso, in provincia di Lecce. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 148.627 test. Sono 3.572 sono i pazienti guariti.410 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.516, così suddivisi:1.488 nella Provincia di Bari380 nella Provincia di Bari656 nella Provincia di Brindisi1.164 nella Provincia di Foggia;520 nella Provincia di Lecce;280 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione.