Puglia, calano i ricoveri ma ci sono altri 55 decessi

La drammatica percentuale tra casi positivi e tamponi registrata mercoledì non si è ripetuta. Anzi è nettamente calata, così come è diminuito il numero dei ricoveri. Bene anche il notevole balzo dei guariti, anche se continua a salire il numero degli attualmente positivi. Ma la voce più preoccupante del bollettino regionale resta quella relativa ai morti, che sono 55. In calce al bollettino, la Regione ha voluto precisare un aspetto legato ai decessi, che comunque restano tantissimi, soprattutto nel computo complessivo dall'inizio dell'emergenza ad oggi.

In Puglia ieri si sono registrati 1.332 casi positivi su 11.168 tamponi, per un rapporto percentuale dell'11,92%, quasi un terzo di quello di mercoledì, che aveva raggiunto la punta del 33,24%. Aumentano i positivi nel Salento (dai 97 di mercoledì ai 165 di ieri) e nella provincia di Taranto (da 33 a 157), mentre calano a Brindisi (da 190 a 130). A questi si aggiungono altri 266 nella provincia di Bari, 289 nella Bat, 314 nella provincia di Foggia, 7 residenti fuori regione, e quattro casi dalla provincia di residenza non nota.

Secondo il bollettino, i decessi sono stati 55: 15 nella provincia di Bari, uno nella Bat, 27 nell'area foggiana, tre nella provincia di Lecce, sette in provincia di Taranto (di tre di essi si era già data notizia sul giornale di ieri) e 2 residenti fuori regione. L'assessore regionale alla Salute Pierluigi Lopalco specifica tuttavia che «i decessi riportati nel bollettino odierno non rispecchiano l'andamento giornaliero che vede un picco settimanale di 36 decessi lo scorso 4 dicembre. Il bollettino quotidiano, infatti, riporta solo quanto immesso nel sistema quel giorno e non la data dell'evento». Un aspetto, però, è certo: i morti complessivi in Puglia sono 1.779.

Importante è il dato che riguarda i ricoveri: un saliscendi, dai 1.802 ai 1.800 di ieri, passando dai 1.838 di mercoledì. Ma intanto, nelle ultime 24 ore c'è stato un calo. Stabile il dato nelle terapie intensive: i ricoverati sono 200, il giorno prima erano 199. Nelle ultime 24 ore ben 545 guariti, mentre il numero degli attuali positivi sale a 48.802.

Nel bollettino nazionale, invece, frena la discesa dei contagi, mentre il numero dei decessi aumenta. La nota positiva riguarda i guariti, che hanno superato il milione. In generale, i numeri ancora alti dei casi e le feste di Natale alle porte pongono un grande punto interrogativo sull'eventuale arrivo di una terza ondata. Per il ministro della Salute Roberto Speranza, le vacanze di Natale dovranno essere «l'occasione buona per limitare i contatti, gli spostamenti che non sono inevitabili, evitare occasioni in cui il contagio può ancora diffondersi perché siamo vicini alla meta». Con gli 887 morti registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile, il numero dei decessi raggiunge la quarta cifra più alta toccata dall'inizio dell'epidemia, dopo i 953 del 3 dicembre scorso, i 919 del 27 marzo e gli 889 del 29 marzo. Nelle ultime 24 ore i casi positivi sono stati 16.999 su 171.586 tamponi eseguiti, con un rapporto casi-tamponi che finalmente torna a scendere e tocca il 9,9%. Buoni i dati che riguardano i guariti, che con i 30.099 in più rispetto al giorno precedente hanno superato il milione (1.027.994). Gli attuali positivi sono diminuiti di 13.988 unità, scendendo complessivamente sotto 700.000. Gli esperti si chiedono, però, quando si riuscirà a far scendere i contagi, alla luce delle misure meno drastiche introdotte in vista delle festività natalizie. Per gli esperti «è escluso che si possa arrivare a situazione analoga a quella estiva. Stanno arrivando l'inverno e il freddo, non si è in lockdown e il virus continua a circolare: sono condizioni che potrebbero innescare una terza ondata».

