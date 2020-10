Puglia, 83 nuovi casi e un decesso. Calo drastico a Lecce, Brindisi e Taranto

Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cala il numero di contagi di coronavirus in Puglia oggi sono 83 rispetto ai 151 di ieri, ma si riduce anche il numero dei tamponi processati, oggi solo 1.417. Gli 83 casi sono così suddivisi: 29 in provincia di Bari , 1 in provincia di Brindisi , 25 nella Bat, 27 in provincia di Foggia , 1 in provincia di Lecce , 2 in provincia di Taranto (due casi di ieri di provincia non attribuita sono stati attribuiti oggi).È stato registrato 1 decesso, in provincia di Taranto: salgono a 599 le vittime. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 426.286 test; sono 4.762 i pazienti guariti; 2.956 i casi attualmente positivi di questi 253 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.317, lo 0,5% è in terapia intensiva