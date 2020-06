Un sabato Covid-free: nessun contagio né decesso in Puglia. Tutti i dati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun nuovo caso di contagio né morti. La Puglia si risveglia per un altro giorno Covid-free: il bollettino regionale diffuso dalla Regione, infatti, comunica che nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi casi né decessi dovuti al coronavirus, il famigerato Covid-19.Oggi, sabato 27 giugno 2020, sono stati registrati 1.454 test per individuare l'infezione da Covid-19 e non sono stati registrati casi positivi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 173.422 test. Sono 3.841 i pazienti guariti, 147 i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531:- 1.491 nella provincia di Bari;- 380 nella Provincia di Bat;- 659 nella Provincia di Brindisi;- 1.170 nella Provincia di Foggia;- 521 nella Provincia di Lecce;- 281 nella Provincia di Taranto;- 29 attribuiti a residenti fuori regione.