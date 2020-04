Puglia, crollo dei nuovi casi: oggi 53. Salgono a 96 i guariti

Ultimo aggiornamento: 19:24

Scendono i numeri del contagio in Puglia che dopo numerosi giorni tornano a due cifre: sono infattii nuovi casi di Covid-19 registrati dal Bollettino della Regione , sui 1.053 test per l'infezione effettuati. Un numero che dimezza quasi quello di ieri facendo ben sperare mentre cresce il numero dei guariti. I 58 casi di oggi sono così suddivisi:21 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;16 nella Provincia di Brindisi;19 nella Provincia di Foggia;3 nella Provincia di Lecce;2 nella Provincia di Taranto;3 casi di residenti fuori regione risalenti a ieri sono stati registrati oggi.Purtroppo anche oggi si sono stati registrati nuovi decessi: 9 in tutto, 6 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 18.977 test.Cresce velocemente anche il numero dei pazienti clinicamente guariti, che sale a 94. Tra loro anche il pizzaiolo leccese e sua moglie che erano stati al centro della polemica sulla presenza di tifosi dell'Atalanta nel loro locale e che dopo 25 giorni sono clinicamente guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.240 così divisi:762 nella Provincia di Bari;129 nella Provincia di Bat;234 nella Provincia di Brindisi;546 nella Provincia di Foggia;362 nella Provincia di Lecce;180 nella Provincia di Taranto;23 attribuiti a residenti fuori regione;4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.In Provincia di Lecce, dal 29 febbraio al 04 aprile 2020 sono stati accertati 361 casi di infezione da COVID‐19, 163 maschi (45%) e 198 femmine (55%).• Il 35% dei casi di infezione hanno riguardato la fascia d’età 50‐69 anni• I comuni con maggior numero di casi sono Lecce (49) e Copertino (38)• Si è registrato un importante focolaio (88 casi) nella Rsa La Fontanella di Soleto• I dipendenti Asl di Lecce risultati positivi a Covid‐19 sono 50• I soggetti deceduti in provincia di Lecce sono sono 43 (27 nei PP.OO. della ASL)• Il 35% dei deceduti è nalla fascia di età 90 anni e più• I guariti dall'infezione sono 21• Il 71% dei guariti è nalla fascia di età 50 ‐ 69 anni.