Puglia: contagio stabile (+27), calano i positivi (-60) ma tornano i decessi. Impennata di guariti. La mappa dei Comuni

Ultimo aggiornamento: 15:28

Si mantiene stabile il contagio in Puglia, dove oggi (domenica 10 maggio) sui 1.756 test per l'infezione da Covid-19 effettuati sono risultati positivi 27 casi. Rispetto a ieri, in calo l'incremento giornaliero (0,63%) e il rapporto positivi/tamponi (1,54%). Preoccupa la ripresa dei decessi, 5, si conferma il numero esiguo di contagi a Lecce e Brindisi (1 a testa), mentre Taranto registra nuovamente zero nuovi contagi.In notevole riduzione il numero di attualmente positivi (-60) e in isolamento domiciliare; stabile quello dei ricoverati. Nuova impennata dei guariti (+82).I 27 nuovi casi sono così suddivisi:22 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;1 nella Provincia di Brindisi;3 nella Provincia di Foggia;1 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto.Dopo la giornata per la prima volta senza decessi in Puglia, oggi tornano purtroppo a registrarsi 5 morti: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Bat.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 78.399 test.Sono 1.196 i pazienti guariti. 2.669 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.313 così divisi:1.413 nella Provincia di Bari;381 nella Provincia di Bat;605 nella Provincia di Brindisi;1.111 nella Provincia di Foggia;504 nella Provincia di Lecce;270 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione;1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.