Puglia, contagio resta ai minimi: solo 11 casi, quattro i decessi

Ultimo aggiornamento: 17:33

A un aumento deciso di tamponi, tornati sopra 2000 dopo diverso tempo, corrisponde una quota bassa di nuovi contagiati: sono infatti 11 i casi di positività al Coronavirus riscontrati oggi in Puglia su 2.221 tamponi effettuati nella regione Puglia. Torano invece i decessi, 4 in tutto: 2 in provincia di Bari e 2 in provincia di Foggia. Sono 460 le vittime dall'inizio dell'emergenza in Puglia. I ricoveri calano ancora, sono 337; mentre sono 1.566 i pazienti guariti. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.614. Attualmente, i pugliesi contagiati dal Covid-19 sono 2.332.Glicasi sono così suddivisi:2 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;2 nella Provincia di Brindisi;2 nella Provincia di Foggia;3 nella Provincia di Lecce;1 nella Provincia di Taranto;1 residente fuori regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 83.713 test.1566 sono i pazienti che risultano guariti. 2322 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.348, così divisi:1.429 nella Provincia di Bari;381 nella Provincia di Bat;608 nella Provincia di Brindisi;1119 nella Provincia di Foggia;508 nella Provincia di Lecce;273 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.