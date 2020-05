Ultimo aggiornamento: 15:48

Prosegue la lenta discesa del contagio da Covid-19 in Puglia , che resta ormai da oltre una settimana ai livelli minimi da inizio epidemia. Rispetto ai 27 casi di ieri, oggi c'è un lieve incremento: 34 nuovi casi (+ 0,83%). Il rapporto positivi/tamponi è del 3,15%. Sale invece all'81% la quota dei casi trattati a domicilio, scende ancora quella in terapia intensiva (1,6%).Il numero dei ricoverati è pari a 455: due settimane fa, il 15 aprile, erano duecento in più, 655. I tamponi effettuati da ieri siano stati stati, un numero più basso rispetto alla media dell'ultimo periodo, tra questi hanno dato esito positivopazienti, così suddivisi:3 nella Provincia di Bari;3 nella Provincia Bat;4 nella Provincia di Brindisi;16 nella Provincia di Foggia;6 nella Provincia di Lecce;2 nella Provincia di Taranto.Ottimo il dato dei decessi che scendono a due: 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 65.370 test. Sono 757 i pazienti guariti.2954 sono i casi attualmente positivi. Tra le province pugliesi le più colpite restano Foggia e Bari. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è dicosì divisi:1.319 nella Provincia di Bari;377 nella Provincia di Bat;581 nella Provincia di Brindisi;1066 nella Provincia di Foggia;495 nella Provincia di Lecce;263 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;3 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.