Puglia, altri 147 nuovi casi. Lecce la provincia più colpita

Torna lievemente a salire il contagio in Puglia dove si si registrano 147 nuovi casi di Coronavirus (ieri erano 127) su 22.606 test giornalieri, numeri che tengono comunque bassa l'incidenza (passata dallo 0,54 di ieri allo 0,65% di oggi). Si sono inoltre verificati 2 decessi. La provincia più colpita è quella di Lecce, dove i numeri sono più che raddoppiati rispetto a ieri passando da 25 a 58.

I nuovi casi sono così distribuiti:

58 nel Leccese

33 nel Tarantino

25 in provincia di Bari

9 nella provincia Barletta-Andria-Trani

5 nel Brindisino

16 nel Foggiano

Delle 2.018 persone attualmente positive 131 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Qui il bollettino regionale completo.