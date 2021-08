Puglia, ci sono altri 173 contagiati e un morto Covid: i dati provincia per provincia

Su 15.572 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Puglia, sono stati individuati 173 nuovi contagi da Covid-19. C'è stato anche un morto. I nuovi positivi certificati sono così suddivisi: 16 in provincia di Bari; 30 nella Bat e 24 in provincia di Brindisi; 20 casi nel Foggiano e 46 in provincia di Lecce; 34 i nuovi infetti nel Taratino, 5 fuori regione e per due contagiati l'attribuzione della residenza è in via di definizione.

APPROFONDIMENTI REGIONE Puglia, vaccini agli studenti: buona la prima, oltre 3mila in un... LA CAMPAGNA VACCINALE Vaccini, terza dose da ottobre: si ricomincia dai fragili. Lopalco:...

Gli attualmente positivi sono quindi 4.572, mentre sono 207 le persone per le quali si è reso necessario il ricovero in area non critica. Altre 25 si trovano in Terapia intensiva.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link bollettino-epidemiologico-del-24-agosto-2021