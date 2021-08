Puglia, 304 nuovi contagiati dal Covid e un morto nelle ultime 24 ore: il bollettino

Puglia, altri 304 positivi al nuovo coronavirus: il dato è il risultato dell'analisi di 15.321 tamponi esaminati. Nelle ultime 24 ore c'è stato anche un morto.

Secondo i dati contenuti nel bollettino epidemiologico giornaliero, i nuovi contagiati sono così suddivisi: 77 in provincia di Bari; 45 nella Bat e 35 a Brindisi; altri 51 sono stati accertati in provincia di Foggia; 68 in provincia di Lecce e 20 nel Tarantino. L'attribuzione della residenza ad altri nove infetti è in via di definizione.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA La Puglia resta zona bianca, ma è a rischio moderato: nuovo... IL PIANO Vaccini, in Puglia si cambia strategia: dosi in piazza e in azienda....

Sale così a 4.646 il numero delle persone attualmente positive al Covid-19, 238 ricoverate nei reparti di area non critica e 22 in Terapia intensiva.

Il bollettino epidemiologico completo è consultabile al link bollettino-epidemiologico-del-28-agosto-2021