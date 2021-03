Puglia, record di contagi: 2mila in un giorno. Lopalco: «È l'effetto zona gialla»

Oltre 2mila nuovi contagi in un giorno. In Puglia non era mai accaduto prima, nemmeno nel momento più grave della pandemia. Al punto da lasciar sospettare che il periodo più delicato dell'emergenza possa essere proprio questo. Le parole del governatore Michele Emiliano non lasciano spazio a speranze per i prossimi giorni: «L'aumento progressivo di contagi che dobbiamo attenderci ancora per un altro paio di settimane rischia di esercitare una pressione ospedaliera intollerabile, soprattutto perché non è possibile estendere all'infinito i posti letto, per mancanza del personale necessario a garantire l'assistenza». E dal canto suo l'assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco fa notare che i dati registrati sul bollettino di ieri «riflettono il risultato dei comportamenti generali tenuti durante il periodo della zona gialla».

Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi sono stati 2.082 su 11.211 tamponi, per un tasso di positività del 18,6%, ancora in aumento rispetto al giorno prima. In questo caso non si tratta di un record, visto che nei mesi scorsi il dato aveva anche superato il 22%. Mai, però, il numero assoluto dei nuovi positivi era stato così elevato. E drammatico resta il numero dei nuovi contagiati a Taranto: 321, mentre a Bari sono addirittura 1.048. E poi 253 casi nella provincia di Foggia, 191 nel Salento, 141 in provincia di Brindisi, 115 nella Bat, 4 casi di residenti fuori regione, 9 casi dalla provincia di residenza non nota.



I decessi ieri sono stati 27, e in questo caso è la provincia di Taranto a far registrare il maggior numero di vittime (10), poi otto a testa per le province di Bari e di Foggia, e poi ancora un decesso per la provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza in Puglia ci sono stati 4.394 morti.

Altri 1.366 guariti, c'è un leggero calo nel numero dei ricoverati (da 1.810 a 1.801), mentre aumenta ancora quello degli attuali positivi, che passano dai 39.818 di mercoledì ai 40.507 di ieri. Era dal 15 febbraio che non si superava quota 40mila, e un mese fa il trend era pure in discesa. Adesso, invece, si continua a salire giorno dopo giorno.

«I dati registrati riflettono il risultato dei comportamenti generali tenuti durante il periodo della zona gialla», ha commentato l'assessore Lopalco. «L'intervento precoce di istituzione della zona rossa ha certamente prevenuto una ulteriore diffusione, ma i suoi effetti saranno evidenti non prima di almeno dieci giorni dall'istituzione della stessa zona rossa». Anche nei giorni di zona gialla, la Regione non aveva fatto mai mistero di preferire almeno la zona arancione, così da disporre maggiori restrizioni e ridurre il rischio assembramenti, gli stessi ripetutamente visti soprattutto negli ultimi weekend. «Il lavoro incessante degli operatori dei Dipartimenti di prevenzione, impegnati come mai in precedenza sia sul fronte delle vaccinazioni che del tracciamento, ci consentirà comunque sia di fronteggiare il contagio, sia di attuare il piano vaccinale», ha concluso Lopalco.

Emiliano non nasconde la propria preoccupazione: «I dati sui contagi confermano senza alcun dubbio che ci troviamo nel pieno della terza ondata, il cui arrivo era stato ipotizzato dalla Regione Puglia e dal Governo italiano leggendo i dati sull'epidemia inglese e l'impatto della variante del virus. Le caratteristiche di contagiosità e di pericolosità della variante inglese del virus sono diverse: il virus è molto più aggressivo, interessa fasce di età più giovani, e sono riportate anche autorevoli evidenze sulla sua maggiore letalità». Il governatore ne ha anche approfittato per ricordare le mosse della Regione per limitare la diffusione dei contagi: «Abbiamo cercato di minimizzare i contatti interpersonali all'interno delle aule scolastiche, superando anche le impugnative davanti ai Tar. Siamo la prima grande regione per numero di dosi somministrate, e per copertura vaccinale del personale scolastico, avendo impostato tutta la nostra azione su una rigorosa valutazione del rischio. Grazie ai nostri operatori sanitari, molti dei quali hanno perso la vita, ma l'aumento progressivo di contagi che dobbiamo attenderci ancora per un altro paio di settimane rischia di esercitare una pressione intollerabile, soprattutto perché non è possibile estendere all'infinito i posti letto, per mancanza del personale necessario a garantire l'assistenza».

Oggi il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, che però stavolta non servirà a definire il colore della Puglia per la prossima settimana, che sarà sicuramente rossa almeno fino a domenica 28 marzo, come secondo ordinanza ministeriale. Se un miglioramento ci sarà, la possibilità di passare in zona arancione arriverà solo a partire da lunedì 29 (ma sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile sarà comunque zona rossa in tutta Italia). Tuttavia, guardando i numeri dell'ultimo bollettino, parlare oggi di un ridimensionamento a breve termine delle restrizioni sembra davvero fuori da ogni logica.

