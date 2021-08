Puglia, altri 281 contagi Covid in 24 ore: Lecce la provincia con il maggior numero di nuovi casi. Terapie intensive al 5%

Altri 281 casi di positività al Covid-19 nella giornata di oggi, 12 agosto: lo segnala il quotidiano bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia. I casi sono stati individuati esaminando 12.229 tamponi. Il tasso di positività si attesta quindi al 2,29%, in crescita rispetto al 2,25 di ieri, quando i contagi sono stati 306 su oltre 13.500 test.

APPROFONDIMENTI COVID Vaccino ai bambini, Pfizer e Moderna verso l'ok per la fascia... LA CAMPAGNA VACCINALE Vaccini, dal 16 agosto hub aperti agli under 18 senza prenotazione....

Il maggior numero di casi si è riscontrato nel Salento, con 145 positivi. Seguono Bari con 38, Foggia con 32, la Bat con 31, Taranto con 19 e Brindisi con 6. Non sono state registrate nuove vittime e il numero complessivo dei decessi, dall'inizio della pandemia, resta di 6.677 pugliesi.

Gli attualmente positivi in Puglia sono 3.862: di questi, 126 si trovano ricoverati nei reparti cosiddetti di “area non critica” e 22 nei reparti di Terapia intensiva dei vari ospedali pugliesi.

I ricoveri

Sale la percentuale dell'occupazione delle terapie intensive. Passato dal 3 di due settimane fa al 5%. «Al momento non siamo preoccupati» dall'incremento del numero dei ricoveri di pazienti Covid in Puglia, «perché il trend di aumento dei casi non è ripido». Lo dichiara all'Ansa l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Secondo l'ultimo monitoraggio di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di occupazione di posti letto nelle Intensive in Puglia è salito al 5%, la soglia per il passaggio in zona gialla è fissata al 10%. «Ovviamente - aggiunge Lopalco - assisteremo nei prossimi giorni ad un progressivo aumento di ricoveri, ma non tale da mettere in difficoltà il sistema».