Il Covid avanza: 111 nuovi contagi e un morto. Obbligo di mascherine all'aperto: la Regione ci pensa

Ancora 111 nuovi casi di coronavirus in Puglia, su 3918 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. In base alle informazioni contenute nel quotidiano bollettino epidemiologico regionale, le positività son così distribuite: 65 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto. È stato registrato 1 decesso, in provincia di Bari (qui il bollettino completo).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 421.383 test; 4.724 sono stati i pazienti guariti.; 2.761 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.083, così suddivisi:

3201 nella provincia di Bari;

716 nella provincia di Bat;

775 nella provincia di Brindisi;

1945 nella provincia di Foggia;

818 nella provincia di Lecce;

564 nella provincia di Taranto;

62 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota.

«Stiamo valutando di rendere obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto, è un’ipotesi che stiamo prendendo in considerazione proprio in queste ore, oggi i tecnici ci hanno consegnato il report settimanale, lo analizzeremo in giornata e valuteremo il da farsi» ha detto il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro.

La Puglia, dunque, potrebbe seguire presto le orme di Calabria, Sicilia, Campania e Lazio dove l'obbligo è già vigente. Una misura che il ministro agli Affari regionali e alle Autonomie Francesco Boccia ha oggi definito «condivisibile» e utile a frenare l’atteso aumento dei contagi in questo inizio di autunno. La seconda ondata è ormai iniziata e iniziano a farsi sentire gli effetti dell'apertura delle scuole.

Ultimo aggiornamento: 15:18

