Covid, tasso di positività a 9,41%: in Puglia 33 morti e 1.255 nuovi contagi

Su 13.331 tamponi per l'infezione da Covid-19, nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 1.255 casi positivi (tasso di positività a 9,41%): 333 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia BAT, 193 in provincia di Foggia, 145 in provincia di Lecce, 237 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 33 decessi: 11 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test; 173.251 sono i pazienti guariti; 49.062 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 227.978 così suddivisi:

88.098 nella provincia di Bari;

22.320 nella provincia di Bat;

16.938 nella provincia di Brindisi;

41.272 nella provincia di Foggia;

22.359 nella provincia di Lecce;

35.896 nella provincia di Taranto;

743 attribuiti a residenti fuori regione;

352 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/KKc5j