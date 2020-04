Puglia, giù i contagi: mai così in basso l'incremento. Venti i decessi, 11 nel Salento: mai così tanti. Altri due pazienti da Milano

Ultimo aggiornamento: 19:02

Calano i nuovi contagi da Covid-19 in Puglia ma cresce purtoppo il numero dei decessi. Oggi (3 aprile) sonoi pazienti positivi registrati su 1.270 test effettuati e sono così suddivisi:41 nella Provincia di Bari;3 nella Provincia Bat;10 nella Provincia di Brindisi;25 nella Provincia di Foggia;6 nella Provincia di Lecce;15 nella Provincia di Taranto;6 fuori regione(1 caso non attribuito ieri è stato attribuito oggi alla relativa provincia di appartenenza).Il numero del contagi continua quindi a calare sentibilmente, se si pensa che ieri erano 131 i nuovi positivi. In rapporto percentuale, l'incremento giornaliero scende al 5,06%, mai così in basso. Stesso dicasi per il rapporto tra tamponi positivi sul totale dei test eseguiti (8,27%), anche questo il più basso della serie. Le buone notizie, anzi ottime, finiscono qui. Perché sale, purtroppo, il numero dei decessi: in Puglia, oggi, si sono registrati altri 20 decessi legati alla pandemia da coronavirus, il dato più elevato dall'inizio dell'emergenza. Undici nel Salento: anche in questo caso si tratta di un picco. Va comunque detto, a spiegazione dell'apparente incongruenza tra fattori positivi e negativi, che l'esito nefasto della patologia si registra tra i 10 e i 20 giorni dal momento in cui si contrae la malattia. Il contagio, dunque risalirebbe al momento di massimo sviluppo del coronavirus.I decessi sono così distribuiti:11 in provincia di Lecce,6 in provincia di Foggia,2 in provincia di Brindisi,1 in provincia Bat.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 17.924 test. Restano per ora 65 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.182 così divisi:741 nella Provincia di Bari;129 nella Provincia di Bat;218 nella Provincia di Brindisi;527 nella Provincia di Foggia;359 nella Provincia di Lecce;178 nella Provincia di Taranto;26 attribuiti a residenti fuori regione;4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.RICOVERATI A BARI DUE PAZIENTI IN ARRIVO DA BERGAMOSono stati ricoverati nel reparto di Rianimazione, allestito nel padiglione Asclepios del Policlinico di Bari, i due pazienti positivi al Covid19, di 56 e 51 anni, provenienti in barella ad alto bio-contenimento dagli ospedali San Paolo di Milano e di Seriate, arrivati in Puglia con un C-130 dell'Aeronautica Militare atterrato alle 15 all'aeroporto Wojtila.