Covid, 208 casi in un giorno, di questi 70 nella sola provincia di Bari, 43 a Foggia. Nessun decesso

Leggero aumento dei contagi covid in Puglia: in 24 ore sono stati registrati 208 nuovi casi su

19.415 test giornalieri. Settanta i casi registrati nella sola provincia di Bari.

Tutti i numeri del bollettino regionale

Secondo giorno oltre i 200 casi registrati covid che in 24 ore sono 208 su 19.415 test giornalieri effettuati. Nessun decesso registrato. La provincia di Bari la più colpita con ben 70 casi.



Provincia di Bari: 70

Provincia di Bat: 1

Provincia di Brindisi: 17

Provincia di Foggia: 43

Provincia di Lecce: 29

Provincia di Taranto: 41

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 1



Gli attualmente positivi sono 2.219, di queste 129 i pazienti ricoverati in area non critica, 16 invece in terapia intensiva.