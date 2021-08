Puglia, altri 284 contagi accertati e un morto da Covid: occupazione dei posti letto sempre sotto la soglia critica

Altri 284 contagi da Covid-19 sono stati accertati in Puglia nelle ultime 24 ore, dopo l'esame di 13.465 tamponi. Il tasso di positività è dunque stabile al 2 per cento.

I nuovi positivi sono così distribuiti: 67 nell'area metropolitana di Bari, 30 nella Bat, 40 in provincia di Brindisi, 60 in quella di Foggia, 70 a Lecce, 16 in provincia di Taranto. Due dei nuovi contagiati sono residenti fuori regione.

Nelle ultime 24 ore c'è stato anche un morto: sale quindi a 6.698 il bilancio delle vittime di questa pandemia in Puglia.

Attualmente, dunque, sono 4.547 le persone positive, 228 sono ricoverate in reparti di area non critica e 24 in Terapia intensiva.

Su base settimanale, come certificato dalla fondazione Gimbe, i casi aumentano ancora, ma l'occupazione dei posti letto resta distante dalla soglia critica individuata dal governo per il passaggio in zona di rischio gialla. Nella settimana dal 18 al 24 agosto, secondo Gimbe, si è registrato un peggioramento del numero dei pugliesi attualmente positivi per 100mila abitanti, salito a 116. Si evidenzia un aumento dei nuovi casi: +7,5 per cento rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (8%) e Terapia intensiva (5%) occupati da pazienti Covid-19.