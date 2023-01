Puglia, consorzio unico entro fine anno. La via è stracciata ma le cartelle restano

La Puglia verso il consorzio unico: gli adempimenti per la fusione dei quattro consorzi commissariati. Intanto nei prossimi giorni saranno inviate anche le cartelle per il pagamento dei contributi di bonifica anche per gli anni 2022 e 2023, passaggio necessario per la fusione dei quattro Consorzi commissariati e la costituzione di un unico Ente. Lo ha spiegato il commissario Alfredo Borzillo durante le audizioni oggi in IV commissione.

Il commissario

Borzillo ha sottolineato che un'eventuale sospensione dei pagamenti comporterebbe l'impossibilità di costituire il Consorzio unico che dovrebbe nascere entro la fine di quest'anno. Lo scorso novembre, infatti, sono stati portati a termine tutti gli adempimenti e ora si è in attesa della delibera della Giunta regionale.