Positivo ma con il green pass ancora attivo: la denuncia dell'ex consigliere

Sebbene positivo al covid potrebbe andarsene in giro e accedere anche ai luoghi in cui è obbligatorio il green pass. E' la storia dell'ex consigliere regionale Damascelli il cui green pass non è stato ancora disattivato.

La denuncia del consigliere

«Da qualche giorno sono positivo al Covid e pauci-sintomatico, ma il green pass non mi è stato ancora disattivato e potrei, potenzialmente, uscire e andare ovunque. E' assurdo e incredibile come viene gestita la sanità a tutti i livelli istituzionali». E' la denuncia dell'ex consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli, vice coordinatore regionale per la Puglia di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti regionali.

«Il 31 dicembre scorso - riferisce - ho scoperto di essere positivo, ho attuato tutte le misure a cominciare dall'immediato isolamento e sono partire le comunicazioni ufficiali alla Asl: oggi è il quinto giorno che sono in casa, isolato, ma con il green pass ancora perfettamente funzionante. Praticamente, da positivo potrei andare ovunque avendo libero accesso in ogni luogo: pazzesco». «Visto che non possiamo sperare in un intervento del ministro della Salute - aggiunge - il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si faccia promotore» chiede Damascelli, di un'iniziativa per «questa situazione incredibile all'interno della Conferenza Stato-Regioni. Stiamo vivendo un picco di contagi che aumenta del 50% ogni settimana, non possiamo permetterci passi falsi, né che potenziali positivi escano e facciano normali attività».