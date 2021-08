Commercio fermo nei giorni festivi: calendario "sperimentale" uguale per tutti

Un calendario "sperimentale" delle chiusure degli esercizi commerciali in modo da uniformare l'attività di vendita del commercio in tutta la Regione Puglia. Lo ha approvato la giunta regionale, ma Federdistribuzione dice no.

La delibera di Giunta

La Giunta della Regione Puglia, su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Alessandro Delli Noci, ha approvato oggi una delibera per definire, in via sperimentale, un calendario annuale delle chiusure degli esercizi commerciali nelle festività nazionali, al quale gli operatori economici si potranno uniformare. «È intendimento della Regione - si legge in una nota - tener conto delle richieste dei sindacati e delle principali organizzazioni di categoria, anche al fine di garantire un'adeguata omogeneità delle scelte degli operatori economici e la corretta informazione ai consumatori, sia residenti che ospiti, in considerazione dell'elevata vocazione turistica del territorio regionale».

Il calendario

I giorni di chiusura previsti dalla delibera sono: 15 agosto (Ferragosto) 2021; 25 e 26 dicembre 2021; 1 gennaio 2022; 17 aprile 2022 (Pasqua); 25 aprile 2022; 1 maggio 2022.

Le associazioni di categoria

La proposta «ha incontrato il favore di tutti i sindacati e delle Associazioni di categoria più rappresentative, fatta eccezione per Federdistribuzione (che raccoglie insieme i grandi marci e la rete della grande distribuzione), che ha espresso assoluta contrarietà a qualsivoglia indirizzo regionale in materia», precisa la Regione.