Puglia, altri 673 casi e 4 decessi. Boom nella provincia di Lecce con 199 contagi

Ci sono 673 nuovi casi in Puglia secondo il consueto bollettino Covid diramato dalla Regione su 29.928 test giornalieri con un tasso del 2,2% (ieri 2,8%) e, purtroppo, bisogna registrare 4 persone decedute. Boom di contagi nella provincia di Lecce che ne registra 199, più di tutte; subito dopo la provincia più colpita è Bari con 129 casi.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 129

Provincia di Bat: 90

Provincia di Brindisi: 57

Provincia di Foggia: 85

Provincia di Lecce: 199

Provincia di Taranto: 99

Residenti fuori regione: 13

Provincia in definizione: 1



Sono 7.723 le persone attualmente positive mentre ci sono 167 ricoverati in area non critica e 21 in terapia intensiva. Sebbene la nostra resti una delle regioni con meno positivi a livello nazionale, superata soltanto dal confinante Molise, il numero di nuovi contagiati nell'ultima settimana è aumentato, rispetto alla precedente, del 44,5 per cento.