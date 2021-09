Puglia, 157 nuovi casi Covid in 24 ore e tre morti. Tasso di incidenza al di sotto della media nazionale: zona bianca confermata

Il bollettino di oggi segnala 157 casi su oltre 13mila tamponi e tre decessi con una incidenza dell'1,2%.

Tutti i numeri del bollettino regionale

Oggi in Puglia sono stati registrati 157 casi su 13.030 test per l'infezione da Covid-19. Tre i decessi in Puglia. I nuovi positivi sono 59 in provincia di Lecce, 43 nella provincia di Bari, 20 in provincia di Foggia, 19 a Taranto, 11 in provincia di Brindisi, 5 nella Bat; 1 residenti fuori regione e 1 in via di definizione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.598.335 test e sono 2.978 i casi attualmente positivi. Sono invece 168 le persone ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Il monitoraggio della cabina di regia

Dal 17 al 23 settembre, in Puglia l'incidenza dei contagi Covid-19 ogni 100mila abitanti è calata a 25,4, contro i 32,1 della settimana precedente: al di sotto della media nazionale, pari a 45 e inferiore alla soglia critica fissata a 50. Al 21 settembre, invece, l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi al Covid in area Medica è pari al 7,2%, nelle terapie intensive si attesta al 4,2%. Sono i dati che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia nazionale: secondo questi parametri la Puglia resterà in zona bianca anche la prossima settimana.