Covid, casi in aumento tra i banchi. «Evitiamo recite e festeggiamenti», Emiliano scrive alle scuole.

L'invito è alla prudenza. E siccome non è mai troppa, dati gli ultimi numeri che vedono lievitare i casi di contagio tra i banchi di scuola, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano chiede di evitare recite, festeggiamenti e far rispettare nelle scuole le regole anti Covid perché i casi sono in aumento, soprattutto tra i bambini.

La lettera al direttore dell'Ufficio scolastico regionale

Il presidente della Regione Emiliano ha scritto al al direttore dell'Ufficio scolastico regionale Giuseppe Silipo: «Caro direttore - scrive Emiliano - i dati del monitoraggio settimanale riferito al periodo 13-19 dicembre confermano l'andamento in crescita della curva epidemica, con i contagi che crescono ad un ritmo del 30% rispetto alla settimana precedente in Puglia. Nei primi giorni di questa settimana, la pendenza della curva è diventata ancora più ripida, suggerendo che l'incremento sia dell'ordine del 50-60% su base settimanale. Tutte le fasce di età sono ormai interessate dall'aumento dei contagi ma i valori più alti si registrano nelle classi di età pediatriche: a fronte di un tasso regionale di nuovi positivi di 87 casi per 100.000, si registra un valore pari a 153 casi per 100.000 tra i bambini di 3-5 anni, pari a 164 casi per 100.000 nella fascia 11-13 anni e addirittura di 222 casi per 100.000 nella fascia 6-10 anni, 2,5 volte più alto del resto della popolazione. Solo nell'ultima settimana, si contano 721 nuovi casi positivi tra i bambini di 3-11 anni, il 21% di tutti i contagi rilevati nel periodo».

Emiliano ricorda che solo da pochi giorni è partita la campagna vaccinale per i bimbi di età 5-11 anni ma «nel frattempo corre la nuova variante Omicron». «Non sappiamo ancora molto - avverte - ma i dati che vengono dalle nazioni che la stanno fronteggiando da più tempo ci dicono che è molto più contagiosa della variante Delta, con un tempo di raddoppio dei contagi compreso tra 2 e 3 giorni». Per questo «è fondamentale» rispettare le misure anti Covid, «evitando situazioni di possibili assembramenti come recite e festeggiamenti. Un piccolo sacrificio che può però contribuire a preservare la serenità per le festività dei prossimi giorni».