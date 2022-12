In Puglia, Capodanno vista mare: per il primo giorno del 2023 previsti 20 gradi. In spiaggia sport acquatici e aperitivi

Un posto al sole anche a Capodanno. Passeggiate in riva al mare, sport acquatici, feste e scorta di iodio in spiaggia e, per i più intraprendenti, anche un bagno rigenerante. L'anticiclone africano che attraversa l'Italia regala anche in Puglia delle giornate di fine e inizio anno decisamente calde e piacevoli, sole alto e temperature sopra la media stagionale, è l'eterna primavera pugliese: la costante è, appunto, il mare, sempre protagonista, vero e proprio must per alcuni, che attrae senza sosta appassionati, sportivi e irriducibili della tintarella. E dei selfie con lo sfondo di un tramonto e una tavola blu.

Caldo a Natale



Dopo le piogge di inizio mese e un timido accenno di inverno, il meteo a dicembre è stato generoso ed anche quest'ultima settimana, iniziata con un Natale splendente, sta proseguendo in un clima caldo che, secondo le previsioni, ci accompagnerà dritto verso il 2023. Non che in Puglia, soprattutto nel Salento, non si fosse abituati a qualche punta di bella stagione nei mesi invernali, ma quest'anno il fenomeno ha dell'eccezionale, interessa tutto il Paese ed è caratterizzato da stabilità e continuità. Cambia il clima, dunque, e cambiano in parte anche le tendenze. Il cielo in prevalenza sereno e le temperature diurne che arrivano a sfiorare i 20 gradi, in particolare sulle coste, favoriscono le gite fuori porta per i pugliesi ed anche la pratica degli sport del mare. Quelli che, paradossalmente, proprio in estate è spesso più difficile praticare per via dell'affollamento delle spiagge e della presenza di imbarcazioni e mezzi acquatici sotto costa. Vela, Kayak, immersioni e la novità del sup che da qualche anno spopola anche nel tacco d'Italia.

Da Polignano a Porto Cesareo e Gallipoli, nelle principali località balneari, pugliesi e turisti, giunti in vacanza con altri progetti, in questi giorni si sono riversati in spiaggia, con telo, muta, bikini, pinne e tutto l'occorrente per pagaiare lungo le coste. Tante le associazioni sportive che hanno organizzato eventi, uscite o mini corsi e lezioni individuali. La parola d'ordine è sfruttare il bel tempo e non lasciarsi sfuggire l'occasione di respirare aria salubre e libertà.

L'attesa per Capodanno

Per la giornata di San Silvestro e per il primo giorno del 2023 si prevede la replica con le spiagge prese d'assalto: sport e bagno propiziatorio ma anche feste, aperitivi, concerti e persino il cenone. Le previsioni degli operatori turistici sono buone, già da qualche settimana in tanti hanno registrato numerose prenotazioni: soggiorni brevi di uno o due pernottamenti e naturalmente gettonatissimi cenoni e veglioni.

Il bel tempo inoltre darà una spinta in più: si potrà di certo contare anche su una quota di last minute. I cambiamenti climatici, dunque, preoccupanti per alcuni aspetti, hanno però fatto in parte riscoprire le potenzialità e la godibilità del mare d'inverno.



E c'è chi lavora su questo format già da tempo. «Noi abbiamo studiato un intero calendario di eventi presso il nostro lido e per il Capodanno abbiamo già il pienone - commenta Giovanni Pizzolante, direttore de Le Dune Suite Hotel di Porto Cesareo, in provincia di Lecce - . C'è molto interesse intorno al mare anche nei mesi di bassa stagione, e cresce quello per gli sport acquatici, lo vediamo ogni giorno; sarebbe importante lavorare per dare i giusti servizi a questi appassionati. Ci sono poi tanti turisti o stessi pugliesi che arrivano pensando di trascorrere un paio di giorni in centro ma poi sono attratti dalla costa, soprattutto se c'è l'evento o la manifestazione giusta. Questa settimana c'è stato davvero un grande movimento di persone, pugliesi soprattutto, che sono arrivate in spiaggia per fare sport, aperitivi e per assistere ai concerti. Una tendenza spontanea che se guidata, con la giusta promozione e collaborazione di tutti, può diventare una vera realtà. Per l'ultimo dell'anno in Hotel siamo al completo, abbiamo venduto un pacchetto di due notti, con pensione completa e cena di fine anno, e anche i due cenoni, quello al lido e quello in albergo sono al completo. Abbiamo coppie e famiglie che arrivano dalla Puglia, dalla Basilicata, dal Molise e dalla Calabria».

