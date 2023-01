Puglia, cambia il meteo: arrivano pioggia e vento, resta la nebbia. Ecco le previsioni

Le previsioni sono confermate: superata l'Epifania il meteo cambia e in Puglia arriva l'inverno (o quasi). Le temperature calerenno ma non di molto, resteranno insomma superiori alla media stagionale, ma soprattutto ad inizio settimana la regione dovrà avere a che fare con pioggia e vento che andranno a rinforzarsi man mano. Ecco le previsoni di 3bmeteo.it.

Domenica 8 gennaio

«Partiamo con la giornata di domenica 8 gennaio che sarà ancora caratterizzata da ampi spazi soleggiati pur con qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulle pianure interne della regione. A fine giornata non è esclusa qualche isolata pioggia sulla costa ionica del Salento.Le temperature saranno ancora piuttosto miti con massime fino a 16/18°C - spiega Carlo Migliore dello staff 3bmeteo - I venti saranno in graduale rinforzo dai quadranti sud occidentali, a fine giornata atteso Libeccio teso a tratti forte su tutta la regione».

Lunedì 9 gennaio

«Nel corso della notte il tempo inizierà a peggiorare a iniziare dai settori settentrionali e questo ci condurrà a un lunedì instabile fin dalla mattina con rovesci e locali temporali in veloce transito, i fenomeni potranno essere localmente intensi sul barese, brindisino e leccese - prosegue Migliore - . Delle aperture sono attese già nel pomeriggio sui settori centro settentrionali della regione mentre sul Salento le piogge potrebbero insistere fino a sera. Le temperature saranno in lieve diminuzione, massime intorno 13/15°C con punte di 16°C sul Foggiano. I venti saranno generalmente forti di libeccio con mare molto mosso o agitato e possibili mareggiate lungo la costa ionica».

Martedì 10 gennaio

«Martedì infine è atteso il passaggio di un fronte freddo che porterà dei temporali a iniziare dalla mattina e dai settori settentrionali, soprattutto sul Gargano in estensione entro il pomeriggio anche al resto della regione. Sarà un passaggio veloce seguito da un miglioramento già dal pomeriggio a iniziare dal foggiano ma i fenomeni potrebbero essere localmente intensi, non escluse anche delle brevi grandinate - conclude l'esperto -. Prevista neve sui rilievi dai 900/1100m, localmente più in basso. Le temperature saranno in netta diminuzione con massime comprese tra 9/12°C. I venti saranno forti settentrionali con raffiche fino a 80km/h, probabili mareggiate lungo la costa adriatica. Mercoledì sole su tutta la regione con temperature in lieve aumento e venti ancora tesi da N/NO».