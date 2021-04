Puglia, i contagi calano del 7,2%. Vaccinato il 6,8% della popolazione

Buone notizie, finalmente, per la Puglia dove calano i contagi Covid settimanali e si riduce anche il numero degli «attualmente positivi ogni 100mila abitanti»: è la fotografia che emerge dal report della fondazione Gimbe che ha analizzato l'andamento epidemiologico nella settimana dal 14 al 20 aprile. Nel dettaglio, i contagi sono diminuiti del 7,2% rispetto alla settimana precedente, mentre i casi attualmente positivi ogni 100mila residenti sono passati da 1.306 a 1.260. Ancora sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (50%) e terapia intensiva (44%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus.

Vaccini, solo il 6,8% ha eseguito l'intero ciclo

In Puglia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 6,8%, e si sale al 19,4% se si considerano solamente gli abitanti che hanno ricevuto almeno la prima dose. È ancora il rapporto della fondazione Gimbe sull'andamento della campagna vaccinale in Italia. La Puglia è sopra la media italiana, pari al 18,8%. Per quanto riguarda la categoria degli over 80, la percentuale che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 49,6%, si sale all'82,7% calcolando solamente la somministrazione della prima dose (media italiana 81,8%). Nella fascia 70-79 anni ha completato il ciclo vaccinale l'1,5%, ha ricevuto solo la prima dose il 40,1% (media italiana 40,5%). Infine, tra i 60 e 69 anni ha completato il ciclo vaccinale l'1,5% della popolazione pugliese, ha ricevuto la prima dose il 7,6% (media italiana 7,1%).