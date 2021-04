Vaccini, slittano le somministrazioni agli over60: troppo poche dosi. La Regione scrive alle Asl: «Rivedere la tabella di marcia»

Campagna di vaccinazione da riorganizzare perché le dosi scarseggiano. E, dunque, nonostante le rassicurazioni del commissario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, la Regione Puglia ha tracciato la rotta: rivedere le prenotazioni, rimettere mano alle agende per completare la vaccinazione dei fragili, degli over80 e dei soggetti estremamente vulnerabili, rinviando per il momento - se necessario - quella degli over60. Firmano la circolare indirizzata alle Asl, l'assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco e il direttore del dipartimento, Vito Montanaro.

APPROFONDIMENTI VACCINI I medici di famiglia protestano: «Senza dosi combattiamo a mani... LA CAMPAGNA Vaccini, Figliuolo garantisce: «Arrivano le dosi». Ma la... L'INCONTRO «Vaccini ai fragili e poi alle classi produttive»: il... LA CAMPAGNA Covid, un pugliese su cinque ha avuto la prima dose. Ma i vaccini non...

Il provvedimento

Scrive, infatti, la Regione: «Tenuto conto della necessità di garantire prioritariamente la vaccinazione alle categorie» dei soggetti fragili, estremamente vulnerabili e degli over 80, «le Asl dovranno riorganizzare le agende prevedendo, ove necessario, la programmazione della somministrazione del vaccino per le persone in fascia di età 69/60 anni e che non si trovano in condizione di fragilità, a partire dal 3 maggio prossimo». Inoltre, «la vaccinazione dei caregiver e dei familiari conviventi delle persone estremamente vulnerabili per le quali il Piano nazionale ne ha previsto l’offerta, può essere garantita solo in caso di effettiva disponibilità di dosi e, comunque, deve essere - allo stato - limitata ad una sola persona per ciascun soggetto estremamente vulnerabile», si legge nella circolare.

La circolare regionale: Allegato senza titolo 02907_25200352.pdf