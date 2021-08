Puglia, Ferragosto in compagnia di Lucifero, ma da mercoledì 18 si torna a respirare

Sarà un Ferragosto bollente in Puglia. Ma quando finisce? Da mercoledì 18 si torna a respirare. Buone notizie per chi non ne può più di questo caldo afoso che ormai sembra aver scelto la Puglia come anticamera dell'inferno.

Il weekend di Ferragosto

Secondo i meteorologi il weekend di Ferragosto sarà il più caldo dell'estate. Colpa sempre di Lucifero che non ha intenzione di andar via mantenendo le temperature a 40 gradi.

La buona notizia

Ma se il gran caldo continuerà a segnare il weekend che sta per iniziare, a metà settimana prossima la colonnina di mercurio potrebbe scendere e regalare un po' d'aria fresca.

«Mercoledì 18 infatti è probabile l’irruzione sull’Italia di venti più freschi provenienti da est – spiega il colonnello Mario Giuliacci - Un cambio della circolazione che favorirà la formazione di numerosi temporali sul versante adriatico della Penisola e, soprattutto, una generale flessione delle temperature accompagnata da un deciso calo dei tassi di umidità: insomma, una bella rinfrescata che riporterà il caldo su livelli accettabili».