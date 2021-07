Vacanze in Puglia per il big del calcio. Il più atteso: Mister Mancini

Vacanze e matrimoni pugliesi per Sensi, Meret, Del Piero e Sheva con l'ultimo arrivo vip di mister Roberto Mancini ct degli azzurri freschi campioni d'Europa.

L’attrazione tra i campioni del calcio e la Puglia ed il Salento continua. Anzi oseremo dire che cresce. Chi per convolare a nozze, chi per relax o vacanze, sono tanti i campioni a scegliere la stessa regione.

Sceglie Fasano anche mister Roberto Mancini, ospite da questo weekend a Borgo Egnazia, resort di lusso ambito e frequentatissimo. Il mister di Jesi, dopo una puntata dai genitori, ha riscelto le nostre zone per il "buen retiro". Non è infatti la prima volta che il neo tecnico campione d’Europa sceglie il resort per le sue vacanze. Già ieri mister Mancini non ha mancato di fare un giro a Conversano per visitare la mostra appena inaugurata nello splendido castello cittadino, in compagnia del sindaco Giuseppe Lovascio, e una fuga in uno dei suoi ristoranti preferiti. Poi puntatina in Salento. Si rilassa nello stesso resort di Mancini anche Andrej Shevchenko, allenatore dell'Ucraina. Con loro anche un altro ex top player il Pinturicchio Alessandro Del Piero.

Il matrimonio di Sensi a Ostumi



Vacanze e matrimonio pugliese anche per il campione d’Italia con l’Inter Stefano Sensi. Ad Ostuni ha sposato la modella brindisina Giulia Amodio.

Il matrimonio è stato celebrato ieri, sabato, nella Basilica Minore Concattedrale di Ostuni dove almeno 200 persone, tra parenti e amici, hanno partecipato alla cerimonia. A sposare i due ragazzi è stato Don Roger Nkou, amico d’infanzia di Sensi, che è arrivato nella Città Bianca per l’occasione.

In tanti hanno affollato piazzetta Cattedrale sperando di riuscire a incontrare qualche neo campione d’Europa italiano o compagno di squadra nell’Inter dello sposo.

Meret al mare



Mare pugliese anche per Alex Meret, portiere del Napoli e neo laureato campione d’Europa con la nazionale a Wembley. Meret ha scelto le spiagge di Polignano a Mare per rilassarsi e godere le sue ferie da campione, poi anche per lui puntatina a Porto Cesareo.