Puglia, 1.344 nuovi casi e 27 decessi. Positività scende al 10%. Diminuiscono anche i ricoveri

Cala leggermente l'indice di positività in Puglia, dove oggi sono stati registrati 13.296 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.344 casi positivi (con una incidenza del 10,1% ieri era del 12,2%): 320 in provincia di Bari,132 in provincia di Brindisi, 169 nella provincia Bat, 284 in provincia di Foggia, 183 in provincia di Lecce, 257 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Restano alti i decessi

Sono stati registrati 37 decessi (ieri erano 30): 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. I pugliesi attualmente ricoverati sono 1.855 (33 in meno di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.224.403 test. 181.376 sono i pazienti guariti. 47.592 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 234.841 così suddivisi: