Puglia, meno positivi con più test: 70 casi su 4mila tamponi. Ma tre i decessi. Frenata a Lecce e Brindisi, impennata a Taranto

Ultimo aggiornamento: 16:56

Oggi in Puglia sono stati registrati tre decessi e, su 3.916 tamponi processati per rilevare il coronavirus, e 70 casi positivi: 32 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi ; 5 nella Bat, 13 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce , 17 in provincia di Taranto , 1 fuori regione. I decessi riguardano 2 residenti della provincia di Bari e uno della provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 339.446 test, sono 4.169 i pazienti guariti; 1.470 i casi attualmente positivi mentre il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.209. Dei 17 casi di Covid attribuiti alla provincia di Taranto, alcuni sono riconducibili al focolaio dell'azienda di Polignano a Mare; altri casi sono relativi al focolaio della Rsa di Ginosa Marina.Sono 4.169 i pazienti guariti (+11 rispetto a ieri) e 1.470 (+ 56) i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid dall'inizio dell'emergenza in Puglia è di 6.209, così suddivisi: 2.305 nella provincia di Bari; 503 nella provincia di Bat; 727 nella provincia di Brindisi; 1.476 nella provincia di Foggia; 710 nella provincia di Lecce; 435 nella provincia di Taranto; 52 attribuiti a residenti fuori regione;1 provincia di residenza non notaDICHIARAZIONI DEI DG DELLE ASL:Dichiarazione Dg Asl, Antonio Sanguedolce: “Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 32 nuovi positivi al Sars-Cov2. Le positività odierne riguardano in particolare 27 contatti stretti collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, 1 rientro dalla Sardegna e 4 casi in corso di accertamento”.Dichiarazione del Dg AslGiuseppe Pasqualone: "L'unico positivo registrato oggi è stato individuato attraverso il contact tracing, poiché collegato a un caso precedente".Dichiarazione del Dg Asl, Alessandro Delle Donne: “5 casi registrati oggi nella provincia Bat: 2 sono ricoverati, 1 é un contatto stretto di persona positiva registrata nei giorni scorsi, 1 è tornato dalla Romania e su un ultimo caso sono ancora in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di Prevenzione”.Dichiarazione del Dg della Asl, Vito Piazzolla: “Nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia sono stati registrati 13 nuovi casi di persone positive al Covid 19. Di questi: 5 sono contatti di casi già noti; 4 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 4 sono le persone sintomatiche individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale. È scattata immediatamente la sorveglianza attiva e la verifica dei contatti stretti da parte dei nostri servizi”.Dichiarazione del Dg Asle, Rodolfo Rollo: “L’unico caso registrato oggi dal Dipartimento di prevenzione è un contatto stretto di caso già noto, residente in provincia di Lecce”.Dichiarazione Dg Asl, Stefano Rossi: “Dei 17 casi di Covid attribuiti per residenza a Taranto, alcuni sono riconducibili al focolaio dell’azienda di Polignano a Mare; altri casi sono relativi al focolaio della RSA di Ginosa Marina; altri, infine, sono casi di contatti positivi riscontrati a seguito di indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione”.