Puglia, calano i casi (e i test). Diminuiscono anche ricoveri e decessi

Quasi dimezzati rispetto a ieri, sono 791 i casi di covid registrati oggi in Puglia. Ma anche i test sono stati inferiori: 7.495 invece di 10.848. I nuovi 791 casi sono così suddivisi: 414 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 41 in provincia di Foggia, 88 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 23 decessi: 4 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 959.266 test. 24.548 sono i pazienti guariti. 53.872 sono i casi attualmente positivi (Con un incremento di +483 rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 80.599, così suddivisi: 31.090 nella Provincia di Bari; 9.352 nella Provincia di Bat; 5.925 nella Provincia di Brindisi; 17.644 nella Provincia di Foggia; 6.348 nella Provincia di Lecce; 9.699 nella Provincia di Taranto; 466 attribuiti a residenti fuori regione; 75 provincia di residenza non nota. Qui il bollettino regionale completo.

Ultimo aggiornamento: 21 Dicembre, 07:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA